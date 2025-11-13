GTA 5, Tomb Raider, Gott sei Dank bist du hier! und mehr PlayStation Plus beitreten

HQ

Kommt Ihnen diese Überschrift bekannt vor? Das wäre verständlich, da GTA 5 in den letzten zehn Jahren einige Male von PlayStation Plus gekommen und gegangen ist. Nicht, dass ich mich beschweren würde, wenn es nicht das einzige großartige Spiel ist, das nächste Woche in die höheren Stufen des Abonnementdienstes aufgenommen wird.

Sony gibt bekannt, dass die folgenden Spiele am Dienstag Teil der PS Plus Extra-Bibliothek werden:



Grand Theft Auto V



Thank Goodness You're Here!



Pacific Drive



Still Wakes the Deep



The Talos Principle 2



Insurgency: Sandstorm



Monster Jam Showdown



MotoGP 25



Einige wirklich coole Ergänzungen. Ich habe viele rufen hören: Gott sei Dank, dass du hier bist! Eines der lustigsten Spiele aller Zeiten, Pacific Drive ist eine interessante Herangehensweise an das Survival-Genre, die Amnesia-Entwickler von The Chinese Room haben mit Still Wakes the Deep bewiesen, dass sie immer noch wissen, wie man großartige Horrorspiele macht, und The Talos Principle 2 ist ein erstaunliches Spiel, das Ihr Gehirn wirklich auf die Probe stellen wird. Hinzu kommt, dass Premium-Mitglieder auch Tomb Raider: Anniversary erhalten, und man kann mit Sicherheit sagen, dass wir uns am 18. November auf viel freuen können.