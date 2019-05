GT Sport: Mai-Update bringt Goodwood Circuit mit

Gran Turismo Sport erhält am 30. Mai ein neues Update (v1.39), das die Rennstrecke "Goodwood Circuit" einführt. Der Rundkurs erscheint pünktlich zum Goodwood Festival of Speed, einem jährlichen Rennen mit teils historischen Fahrzeugen in West Sussex, England. Auf Twitter schreibt Kazunori Yamauchi, CEO von Polyphony Digital, dass das Update keine neuen Fahrzeuge enthält, da die Abteilung, die normalerweise für die Rennwagen verantwortlich ist, aktuell eine kleine Pause einlegt. GT Sport ist exklusiv für die Playstation 4 verfügbar.