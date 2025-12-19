G.Skill gibt der KI direkt die Schuld an extremen Kostensteigerungen

HQ

Die Pressemitteilung ist eine der kürzesten der Geschichte und liest sich wie folgt

"Die DRAM-Preise erleben eine erhebliche branchenweite Volatilität, bedingt durch erhebliche globale Lieferbeschränkungen und Engpässe, verursacht durch eine beispiellos hohe Nachfrage aus der KI-Industrie.

Infolgedessen sind die Beschaffungs- und Beschaffungskosten von G.SKILL erheblich gestiegen. Die Preisgestaltung von G.SKILL spiegelt branchenweite Kostensteigerungen der Komponenten durch IC-Lieferanten wider und kann ohne Vorankündigung je nach Marktbedingungen geändert werden.

Käufer sollten sich vor dem Kauf der Preisgestaltung bewusst sein. Danke."

Dies geschieht, weil Framework seine Preise von einem Tag auf den anderen um 50 % erhöhen musste und Micron, das DRAM herstellt, seine gesamte Verbrauchersparte schließen musste, um mit der Nachfrage Schritt zu halten. Hinzu kommt, dass Samsung und SK Hynix sehr offen gesagt haben, dass sie mit der Nachfrage nicht Schritt halten können, und Samsung offiziell erklärt hat, dass sie die Produktion – die bereits auf dem Weg zur Erweiterung ist – nicht erhöhen werden, ebenso wenig langfristige Vereinbarungen auf der Verbraucherseite eingehen werden. wobei SK Hynix lediglich erklärt, dass sie trotz aller Bemühungen bei weitem nicht mit der Nachfrage Schritt halten können.

Das verheißt nichts Gutes für die DRAM-Preise im nächsten Jahr. Oder im Jahr danach.