GSC Game World: "Wir zielen mit S.T.A.L.K.E.R. 2 voll auf die neuen Spieler ab"

Natürlich sind viele Leute neugierig darauf, die verbotene Zone in S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl zu besuchen, das am 20. November sowohl für PC als auch für Xbox veröffentlicht wird. Das Spiel hat wegen seiner unglaublichen Grafik viel Aufmerksamkeit erhalten.

Wenn man bedenkt, dass es vom ersten Tag an zum Game Pass hinzugefügt wird, vermuten wir, dass es eine ganze Reihe von Leuten geben wird, die es ausprobieren wollen, auch wenn sie die Vorgänger nicht gespielt haben. Aber ist es möglich, ohne Vorkenntnisse einzusteigen, oder verpassen Sie viel?

In einem Interview bei Rock Paper Shotgun mit GSC Game World-Chef Ievgen Grygorovych wird genau dieses Thema angesprochen, worauf er antwortete:

"Unser erstes Ziel war es, das Spiel für Spieler zu machen, die nichts über die ersten Spiele wissen. Wir haben verstanden, dass wir einen großen Anteil an neuen Spielern haben werden, und wir wollen das Spiel gut für sie machen."

Das bedeutet jedoch nicht, dass treue Fans sich nicht auf etwas Besonderes freuen können. Grygorovych fährt fort:

"Alte Spieler werden Verbindungen erkennen - wie bei einigen Charakteren, werden Spieler von S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl sagen: 'Oh, ich kenne diesen Charakter!' Sie werden also eine tiefere und interessantere Erfahrung machen, aber [frühere Spiele zu spielen] ist nicht notwendig, um S.T.A.L.K.E.R. 2 zu spielen."

Er sagt auch, dass sich das Studio bewusst ist, dass der Game Pass viele neugierige Spieler anziehen wird, die den Titel ausprobieren wollen, und sagt, dass sie genau darauf vorbereitet sind:

"Wir erreichen das Konsolenpublikum und das Game Pass-Publikum, das riesig sein wird. Wir zielen voll und ganz auf die neuen Spieler ab. Und wir wussten von Anfang an, dass das unser Ziel ist."