GSC Game World verbrennt sich die Finger: NFTs werden kein Bestandteil von Stalker 2 sein

Das Videospielgeschäft ist ein hartes Pflaster, das merkt man immer wieder. Einige Entwickler hoffen aktuell darauf, durch den Verkauf von NFTs (digitale Besitzrechte an virtuellen Gegenständen) in Videospielen an Geld zu gelangen, mit dem sie ihre teuren Produktionen absichern können.

GSC Game World, die Entwickler von Stalker 2: Heart of Chernobyl, haben Anfang der Woche angekündigt, dass sie Spielern erlauben würden, die Besitzrechte an NPCs im kommenden Actionspiel zu kaufen. Was für einen Nutzen das für die Spieler hat, ist unbekannt, doch die Kritik an dieser Entscheidung ließ nicht lange auf sich warten. Inzwischen entschuldigte sich das Unternehmen öffentlich dafür und weil auch diese Entschuldigung heftig kritisiert wurde, folgte heute Morgen die Kehrtwende:

"Basierend auf dem Feedback, das wir erhalten haben, haben wir beschlossen, alle NFT-bezogenen Inhalte in Stalker 2 zu streichen. Die Interessen unserer Fans und Spieler haben für die Belegschaft oberste Priorität. Wir machen dieses Spiel für euch, damit ihr es genießen könnt - was auch immer das kostet. Wenn euch etwas bewegt, dann beschäftigt es auch uns."

Das ist eine weitere Geschichte, in der die Stimmen der Spieler unmittelbare Reaktionen bei den Entwicklern und Publishern von Spielen hervorgerufen haben. EA musste damals aufgrund von lautstarken Beschwerden penetrante Pay-to-Win-Fortschrittsmechaniken aus Star Wars Battlefront II streichen. In diesem Fall haben sich Fans dafür eingesetzt, dass ein Spiel ein Spiel bleibt - und nicht zu einem Marktplatz wird.