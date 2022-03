GSC Game World nutzt ukrainische Schreibweise von Tschernobyl in Stalker 2

HQ

Nach der russischen Invasion der Ukraine haben die ukrainischen Videospielentwickler GSC Game World die Entscheidung getroffen, das kommende "Stalker 2: Heart of Chernobyl" in "Stalker 2: Heart of Chornobyl" umzubenennen. Dieser Name reflektiert die ukrainische Schreibweise der nuklear verseuchten Region. PC Gamer ist die Namensänderung auf Steam aufgefallen, allerdings sind die Werbematerialien noch nicht aktualisiert worden. Offiziell kommentiert hat GSC Game World diesen Schritt bislang nicht.