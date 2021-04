GSC Game World: Keine Pläne für Stalker 2 auf Playstation 5

You're watching Werben

Horror, Action und eine offene Welt im verstrahlten Tschernobyl erwarten uns im kommenden Stalker 2, das von GSC Game World entwickelt wird. Bisher haben wir nicht viel zum Spiel gesehen, doch die Entwickler versprechen, das radioaktiv verseuchte, osteuropäische Ödland auf PC und Xbox Series möglichst schön aussehen zu lassen (soweit das im thematischen Rahmen möglich ist).

Dem Marketing-Deal mit Microsoft haben wir es zu verdanken, dass aktuell nicht über eine Playstation-5-Version gesprochen wird. Als Gamingbolt die Entwickler vor kurzem darauf ansprach, gaben sie das den Journalisten auch noch einmal zu verstehen:

"Derzeit keine Pläne. Wir haben die Möglichkeiten mit Microsoft ausgehandelt und mehrere gute Chancen für die Marke gesehen - einschließlich [den Vorteilen vom Xbox] Game Pass. Wir konzentrieren uns auf die Xbox-Series-Versionen."

Diese Aussage ist nicht mit einer Absage an weiteren Plattformen zu verwechseln, aber GSC macht deutlich, dass Playstation derzeit nicht zur Diskussion steht. Normalerweise sind diese Deals auf ein Jahr beschränkt, es gibt aber Ausnahmen in alle Richtungen. Die Xbox-Series- und PC-Versionen von Stalker 2 sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, mehr Informationen werden im Sommer erwartet.