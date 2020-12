You're watching Werben

Am 10. Dezember bekommt Ubisofts Arena-Brawler For Honor einen neuen Charakter. Der Axt-schwingende Krieger Gryphon präsentiert sich in seinem Enthüllungs-Trailer als erfahrener Kämpfer, der seine Feinde mit einem einzigen Schlag seiner Zweihandaxt sauber den Kopf abtrennt. Die 29. Spielfigur könnt ihr bis Heiligabend nur für Echtgeld erwerben, im Pakt mit einigen kosmetischen Gegenständen zum Preis von 8 Euro. Ab dem 24. Dezember kostet der Henker 15.000 Stahl.