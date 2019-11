Gruseliges Video zum Start von Gylt auf Google Stadia

Tequila Works werden ihr neues Horrorspiel Gylt am 19. November auf der Google Stadia erstveröffentlichen und wir haben nun einen Launch-Trailer erhalten. Darin wird nicht nur die grundlegende Prämisse erklärt (ein kleines Mädchen sucht ihre vermisste Cousine Emily), wir erhalten auch einen Eindruck der unangenehmen Atmosphäre. Es dauert nicht lange, bis uns Tequila die gruseligen Designs ihrer Monster vorführt, die wir wohl recht klassisch in Actionspiel-Manier besiegen werden. Es gibt harmlos animierte Stealth-Angriffe, mit gebündeltem Licht schalten wir Widersacher aus und wir sahen verschiedene Bossgegner. Trotz charmanter Präsentation sieht Gylt nicht nach einem Kinderspiel aus, deshalb sind wir gespannt, was die Entwickler von Rime, The Sexy Brutale und Deadlight da aus dem Hut zaubern.

