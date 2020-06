Gruseliges Puppentheater Lost in Random von Zoink Games

Die schwedischen Entwickler von Zionk Games sind mit ihrem stilisierten Abenteuer Fe aufgefallen, doch das war 2018 und ist folglich über zwei Jahre her. Klaus Lyngeled (CEO und Game Director) und Olov Redmalm (ebenfalls Game Director) von Zoink Games haben am Abend auf der EA Play ein wenig über das nächste Spiel des Studios gesprochen, Lost in Random.

Es ist ein neues Action-Abenteuer mit einem unverwechselbaren Kunststil, der an ein gruseliges Puppentheater im Stile von Tim Burton erinnert. Der spielerische Fokus soll wohl darin liegen, dass wir mit einem Würfelwurf über den Ausgang bestimmter Entscheidungen Einfluss nehmen können (so richtig ist uns das Prinzip aber nicht klar). Das Spiel wird nächstes Jahr auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht, unter dem Label EA Originals.