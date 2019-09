Gruseliger Party-Modi für Luigi's Mansion 3 im neuen Video

Dass das Geisterhotel in Luigis neuem Abenteuer viele unterschiedliche Umgebungen bietet, das hat uns der Publisher ja bereits auf der E3 ausgiebig demonstriert. In der Nacht hat uns Nintendo noch einige weitere Umgebungen in Luigi's Mansion 3 gezeigt: In einem kurzen Clip sahen wir eine Disco-Etage, ein Restaurant auf einem Piratenschiff und den armen Luigi, der sich in einer sandigen Pyramiden-Umgebung von Mumien und Riesen-Buu-Huus jagen lässt.

Der Hauptpunkt dieser Direct-Präsentation lag jedoch auf dem neuen Spielmodus "ScreamPark". Darin dürfen bis zu acht Spieler in zwei Teams (Luigis gegen Gooigis) gegeneinander antreten. Die Kontrahenten sammeln Münzen, saugen Geister ein oder werfen Objekte in einen Zielbereich - ein klassischer Partymodus also. Laut Nintendo lassen sich mehrere Joy-Cons (bis zu acht) an einer Switch anschließen. Luigi's Mansion 3 erscheint am 31. Oktober auf der Nintendo Switch.