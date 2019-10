Gruselige Masken sorgen in Red Dead Online an Halloween für Aufsehen

Spieler von Red Dead Online haben demnächst einige neue Herausforderungen in Red Dead Redemption 2 zu bewältigen, da Rockstar den fiesen Gangster Philip Carlier ins Spiel integriert. Der Typ ist in den Augen der Entwickler so gefährlich, dass sie auf seinen Kopf ein legendäres Kopfgeld ausgesetzt haben. Gleichzeitig weisen sie darauf hin, dass er nur von den "entschlossensten Kopfgeldjägern angegangen werden sollte". Im Büro des Sheriffs findet ihr mehr Informationen, der Auftrag lässt sich später auch noch einmal in einer schwierigeren Variante wiederholen.

Wer Red Dead Online über Halloween spielt, sollte sich unbedingt bei Frau Nazar melden, um eine ihrer gruseligen Masken zu erhalten, die nur für eine begrenzte Zeit erhältlich sind. Alle Spieler, die eine der drei neuen Spezialistenrollen angenommen haben, bekommen bei ihr zusätzliche Varianten - die Teile werden ausgefallener, je höher euer Club-Rang im Season-Pass ist.