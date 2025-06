Gruppenstand der Klub-WM nach dem 1. Spieltag

HQ

Der erste Gruppenspieltag der FIFA Klub-Weltmeisterschaft ist abgeschlossen. 16 Spiele zwischen letztem Samstag und Mittwoch (Ortszeit in den USA), und die Gruppenführer werden allmählich bekannt gegeben. In einigen Gruppen, mit großen Unterschieden zwischen den professionellsten und den am wenigsten erfahrenen Teams... während in anderen die Unterschiede kurz sind.

Es sind noch zwei Spieltage zu spielen: Das Achtelfinale findet erst Ende nächster Woche statt. Bisher sehen die acht Gruppen so aus. Denken Sie daran, dass sich die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe für das Achtelfinale qualifizieren, wobei die Besten jeder Gruppe mit den Zweitbesten der gegenüberliegenden Gruppe zusammentreffen. Und im Falle eines Unentschiedens wird wahrscheinlich der Tordurchschnitt herangezogen, um die endgültige Reihenfolge zu bestimmen:

Gruppe A



Al-Ahly: 1 (GA: 0)

Porto: 1 (GA: 0)

Palmeiras: 1 (GA: 0)

Inter Miami: 1 (GA: 0)



Gruppe B



PSG: 3 (GA 4)

Botafogo: 3 (GA 3)

Seattle Sounders: 0 (GA -1)

Atlético Madrid: 0 (GA -4)



Gruppe C



Bayern: 3 (GA 10)

Benfica: 1 (GA 0)

Boca Junioren: 1 (GA 0)

Auckland City: 0 (GA -10)



Gruppe D



Flamengo: 3 (GA 2)

Chelsea: 3 (GA 2)

LAFC: 0 (GA -2)

ES Tunis: 0 (GA -2)



Gruppe E



River Plate: 3 (GA 2)

Monterrey: 1 (GA 0)

Inter: 1 (GA 0)

Urawa Reds: 0 (GA -2)



Gruppe F



Mamelodi Sundowns: 3 (GA 1)

Borussia Dortmund: 1 (GA 0)

Fluminense: 1 (GA 0)

Ulsan Hyundai: 0 (GA -1)



Gruppe G



Juventus: 3 (GA 5)

Manchester City: 3 (GA 2)

Wydad AC: 0 (GA.2)

Al Ain: 0 (GA -5)



Gruppe H