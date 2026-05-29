Grünes Licht für die Fusion von Arla als eines der größten Molkerei Europas wird gebildet

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Vor einem Jahr kündigte der dänisch-schwedische Milchriese Arla (der fünftgrößte der Welt) an, mit der deutschen Molkereigenossenschaft DMK zu einem der größten Molkereibetriebe der Welt zu fusionieren. Ein Abkommen dieser Größenordnung muss von der Europäischen Kommission sorgfältig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es den Wettbewerb nicht verzerrt, und heute wurde bekanntgegeben, dass das Abkommen grünes Licht erhalten hat.

In einer Pressemitteilung sagt Peder Tuborgh, CEO von Arla:

"Gemeinsam werden wir eine der besten Molkereigenossenschaften Europas aufbauen. Unser Ziel ist es, ein verlässlicher Partner bei der Stärkung der europäischen Ernährungssicherheit zu sein und weiterhin verantwortungsvolle Landwirtschaft zu fördern, die unsere Auswirkungen auf Klima und Natur verringert und gleichzeitig zum Zugang zu guten Lebensmitteln beiträgt."

Sowohl Arla als auch DMK sind gemeinschaftlich im Besitz ihrer Mitglieder und haben einen gemeinsamen Umsatz von über 20 Milliarden Euro, mit 11.200 Milchbauern in sieben Ländern.