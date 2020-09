Gründer von Media Molecule verlässt Videospielbranche

Ein wahrer Veteran der Videospielbranche hat kürzlich beschlossen, sich neuen Herausforderungen zu widmen. Alex Evans, einer der Mitbegründer der britischen Spieleschmiede von Media Molecule (Little Big Planet, Dreams) erklärt auf Twitter, dass er diese Entscheidung im Corona-Lockdown getroffen habe:

"Hey! Vor ein paar Monaten habe ich im Lockdown [ein wenig nachgedacht] und mich dann entschlossen, vom 'Dreams-Dev' [zum Status] 'Dreams-Fan' zurückzukehren. Ich mache eine Pause von der Spieleentwicklung, einer Karriere, die ich glücklicherweise genießen konnte, seit ich ein 15-Jähriger war [...]."

"[Media Molecule] ist ein wunderbarer Ort und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders Spiele zu machen. Aber ich fragte mich, was ein alter Furz wie ich sonst noch auf dieser Welt tun könnte? Ich bin schon so lange in der Gamedev-Blase, dass ich noch nicht sicher bin, was für jemanden wie mich als Nächstes/überhaupt noch da draußen wartet."

"Für alle, die sich Sorgen um Dreams machen - keine Bange! Was Media Molecule in Dreams macht, wird euch umhauen und obwohl ich sie alle vermissen werde, werde ich von der Seitenlinie jubeln! Danke an alle für die ersten 13 wundervollen Jahre und [auf] die nächsten 13 von MM!"

Wir wünschen Evans viel Glück bei allem und wir hoffen, dass wir ihn irgendwann wieder in der schönen Welt der Videospiele begrüßen dürfen.