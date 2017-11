Coca-Cola Zero Sugar und Gamereactors wöchentliches eSports Round-Up #33

In der aktuellen Ausgabe von unserer wöchentlichen eSports-Kooperation mit Coca-Cola Zero Sugar sprechen Jake, Sam und Emma über Overwatch, Call of Duty und die Veränderungen in der EU LCS. Außerdem haben wir ein Interview mit Steven "Sajam" Lyon aus der wachsenden Profiszene rund um Injustice 2 für euch parat.