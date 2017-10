Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings - Interview mit Keisuke Kikuchi & Junzo Hosoi

Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Painting wurde auf der TGS für den Westen bestätigt und wir sprechen mit den beiden Entwicklern Keisuke Kikuchi und Junzo Hosoi über die Ankündigung.