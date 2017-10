Coca-Cola Zero Sugar und Gamereactors wöchentliches eSports Round-Up #29

Gamereactor und Coca-Cola Zero Sugar arbeiten auch in dieser Woche wieder zusammen, um euch mit den heißesten News rund aus der Welt des eSports zu versorgen. In dieser Woche sprechen wir über die Overwatch-League, die Ergebnisse der Immortals und einiges mehr.