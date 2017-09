Telltale Games - Interview mit Job J. Stauffer

Wir haben Job J. Stauffer, den Head of Creative Communications bei Telltale Games, getroffen und uns mit ihm über die aktuellen Einträge von Batman, Minecraft Story Mode und Guardians of the Galaxy gesprochen. Natürlich haben wir dabei auch The Wolf Among Us und die letzte Staffel von The Walking Dead angeschnitten.