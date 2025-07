Grown Ups 3 könnte doch noch Realität werden

Ob man sie liebt oder hasst, die Grown Ups Filme zogen bei ihrer Premiere in den Kinos viele Fans an und boten eine großartige Balance zwischen Komödie für jedes Publikum und jedes Alter. Mit einer gestapelten Besetzung amerikanischer Comedy-Legenden lief der erste Film so gut, dass sehr bald ein zweiter kam, aber das spiegelte sich beim zweiten Film nicht wider, da wir immer noch auf Neuigkeiten zu einem dritten Streifen warten. Auch wenn wir vielleicht nicht mehr lange hier sein werden...

Im Gespräch mit The Direct hat Kevin James Grown Ups 3 kommentiert und anscheinend angedeutet, dass ein dritter Film auf dem Weg ist. Auf die Frage, ob wir jemals einen dritten Film bekommen werden und ob es Gespräche darüber gegeben hat, erklärt er: "Das hat es" und fügt dann noch Folgendes hinzu:

"Ich denke, das hat es. Und ich denke, ja, ich denke, man kann die Hoffnung am Leben erhalten. Das kann ich sagen. Ich würde viel Hoffnung am Leben erhalten. Und ich denke, es passiert – irgendetwas passiert. Das kann ich sagen."

Das bedeutet nicht, dass es in absehbarer Zeit sein wird, aber wenn man bedenkt, dass Netflix und Adam Sandler heutzutage zwei Erbsen in einer Schote sind und James sogar an ein paar verschiedenen Projekten mit dem Streamer arbeitet, wird vielleicht Grown Ups 3 auch ein Netflix-Projekt sein?

Würdest du dir einen dritten Grown Ups Film ansehen?