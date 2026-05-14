Grown Ups 3 ist offiziell in Arbeit bei Netflix, mit Adam Sandler als Autor und Hauptdarstellerin

Die Zusammenarbeit zwischen Netflix und Adam Sandler wird bald fortgesetzt, da der Streamer vielleicht Sandlers meistgefragte Fortsetzung der letzten Zeit produzieren wird. In einem Tudum-Artikel wird enthüllt, dass Grown Ups 3 offiziell in Entwicklung ist und Sandler als Co-Autor (zusammen mit Grown Ups' anderem Autor Tim Herlihy, der auch Hubie Halloween with Sandler schrieb) und als Star engagiert ist, wo der Schauspieler scheinbar seine ikonischen Freunde zurückbringen wird.

Die Besetzung für den Film wurde noch nicht bekannt gegeben, aber uns wird gesagt: "Sandler und seine Freunde werden sich für Grown Up 3 wieder vereinen", was darauf hindeutet, dass Kevin James, David Spade, Chris Rock und Rob Schneider für den Film zurückkehren werden. Eine vernünftige Vermutung ist auch, dass auch die Ehefrauen der Bande zurückkehren und Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello und Joyce Van Patten zurückbringen.

Darüber hinaus regisseur von Grown Ups 3 ist Kyle Newacheck von Happy Gilmore 2, während Sandler, Jackie Sandler, Jack Giarraputo und Herlihy als Produzenten beteiligt sind, mit Kevin Grady und Judit Maull als ausführenden Produzenten.

Zum Zeitpunkt des Schreibes gibt es keine weiteren Informationen zum Projekt, was darauf hindeutet, dass die Premiere frühestens Ende 2027 stattfinden wird.