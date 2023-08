Growlithe und Darmanitan beteiligen sich im Detective Pikachu Returns-Trailer an den Ermittlungen

HQ

Im neuen Detective Pikachu Returns-Trailer wurden uns viele neue Charaktere in der Menschen- und Pokémon-Welt vorgestellt.

Der Mensch, der Meisterdetektiv Pikachu verstehen kann, heißt Tim und ist derzeit College-Student. Seine Familie besteht aus seinem Vater Harry, seiner Mutter Irene und seiner Schwester Sophia. Es gibt auch viele andere Menschen, die man außerhalb von Tims Familie treffen kann, wie den Bürgermeister und Tims College-Schulkameraden.

In diesem Fall reicht Meisterdetektiv Pikachu möglicherweise nicht aus, um jede Spur aufzuspüren, und so müssen wir die Hilfe eines anderen Pokémon in Anspruch nehmen. Growlithe kann Gerüche aufspüren, um dich auf den richtigen Weg zu führen, und Darmanitan gibt uns eine gute Dosis zusätzlicher Muskeln.

Meisterdetektiv Pikachu erscheint am 6. Oktober.