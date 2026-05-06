Grove Street Games stellt das Kaiju-Mehrspielerspiel vor BeastLink

Es ist kein Helden-Shooter und auch kein Extraktions-Shooter. Es ist nicht einmal ein Battle Royale. Ich werde nicht derjenige sein, der ein Spiel wie BeastLink mit einem eigenen Multiplayer-Subgenre tauft, aber ich werde erkennen, dass es versucht, etwas anderes zu machen. Etwas, das aussieht, als würde man jedes Mal seinen eigenen Mini-Godzilla- oder Pacific Rim-Film durchspielen, wenn man in ein Match einsteigt.

BeastLink spielt in einer Welt, in der Kaiju ständig Städte angreifen. Gebäude werden in Stücke gesprengt, und riesige Kreaturen können dich jederzeit angreifen. Du rennst zu Fuß, fährst Fahrzeuge und versuchst zu überleben, während die Stadt um dich herum einstürzt. Dann kommt das eigentliche Alleinstellungsmerkmal des Erlebnisses.

Im untenstehenden Trailer, als wir sehen, wie ein Kaiju fällt, läuft ein Spieler darauf zu, und durch eine magische Aura sieht es so aus, als könnten wir diese riesigen Bestien kontrollieren. Wir bekommen einen kurzen Blick auf einen Kaiju-Kampf, bevor der Trailer endet, und es sieht episch aus.

BeastLink erscheint bald im Steam Early Access.