Grounded startet beliebt in Early Access

Grounded ist Obsidian Entertainments neues Überlebensspiel, das die scherzhafte Prämisse von "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" auffasst und sie in einen wilden Garten verfrachtet. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines von vier winzig kleinen Kindern, die in einem normal großen Garten überleben müssen. Das Problem sind die vielen Insekten, die sehr darum bemüht sind, keine Eindringlinge in ihrem Territorium zu tolerieren.

Das Spiel wurde gestern als Early-Access-Titel auf PC und Xbox One "veröffentlicht" (wie gewohnt könnt ihr den Titel im Xbox Game Pass kaufen) und es scheint bei den Spielern Anklang zu finden. Der Branchenexperte BenjiSales bemerkte, dass das Game gestern den ersten Platz in den Verkaufscharts auf Steam übernahm, während 12.500 Spieler gleichzeitig aktiv waren. Auch auf Twitch war das Interesse am Titel zeitweise groß.