Grounded hat jetzt über 20 Millionen winzige Überlebende

HQ

Gestern war der große Tag, an dem etwas, von dem wir bereits wussten, offiziell angekündigt wurde - Grounded kommt für PlayStation und Switch. Dies wird am 16. April geschehen, etwas, das hoffentlich zu Millionen neuer mikroskopisch kleiner Überlebender in deinem eigenen Hinterhof führen wird (was ein ernsthaft gefährlicher Ort ist, wenn du wirklich, wirklich winzig bist).

Und alle neuen Spieler werden auf eine absolut riesige Community treffen. Wie Obsidian Entertainment mit einem charmanten, von Goonies inspirierten Bild enthüllt hat, gibt es jetzt über 20 Millionen Spieler in Grounded. Da das Spiel volle Cross-Play-Unterstützung bietet, wird es definitiv keinen Mangel an geschrumpften Kindern geben, mit denen man online überleben kann.