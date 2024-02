Grounded erscheint am 16. April für PlayStation und Nintendo Switch

HQ

Wir alle haben es erwartet, und jetzt wurde es bei der jüngsten Nintendo Direct-Präsentation bestätigt. Grounded - Obsidians Sandbox-Actionspiel, in dem du in deinem eigenen Garten auf eine winzige Größe geschrumpft bist - erscheint am 16. April für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch.

Diese Versionen des Spiels sind vollgepackt mit allen Inhalten, die derzeit in der Xbox- und PC-Version verfügbar sind. Du kannst dich mit Freunden auf allen Plattformen zusammenschließen, während du die Wildnis deines Gartens erkundest, riesige Käfer bekämpfst und aus kleineren Käfern Freunde machst.