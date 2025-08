Grounded 2 (Early Access)

HQ

Trotz der Tatsache, dass Entwickler im Early Access per Definition unfertige Spiele verkaufen und die Community um Geduld bitten, während sie sie in das versprochene Endprodukt verwandeln, gibt es eine Liste von Beispielen, die beweisen, dass dieses Format sehr erfolgreich sein kann. Baldur's Gate III ist das bekannteste Beispiel, aber Grounded von Obsidian ist ein weiterer guter Kandidat, da das ursprüngliche Survival-Spiel jetzt eines der besten in diesem Genre ist. Nach Jahren der Verbesserung ist Obsidian zu dem Schluss gekommen, dass die Zukunft von Grounded eine signifikante Weiterentwicklung erfordert, deshalb wurde uns Anfang dieses Jahres Grounded 2 vorgestellt, ein Projekt, das kürzlich als Early-Access-Titel gestartet ist.

Seit kurzem bin ich wieder zur Miniatur-Survival-Serie zurückgekehrt, um mich in Grounded 2 zu stürzen und zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Nach ein paar Stunden ist es mehr als klar, dass Obsidian wieder ein kompetentes und spannendes Erlebnis geschaffen hat, wenn auch eines, das mit den gleichen Designentscheidungen und sogar Problemen überwunden wird, mit denen das Survival-Genre selbst konfrontiert ist. Wenn du dich bei Survival-Spielen unschlüssig fühlst, wird Grounded 2 nicht viel tun, um dich davon zu überzeugen, dass es deine Zeit wert ist.

Es gibt eine Geschichte im Herzen dieses Spiels, aber wenn man sie auf den Punkt bringt, ist sie sehr ähnlich zu dem, was im ersten Grounded verfügbar war. Lange Rede, kurzer Sinn: Du wurdest auf die Größe eines Insekts geschrumpft und stehst nun vor der überwältigenden und immensen Aufgabe, Tag für Tag in einem gefährlichen Garten zu überleben. Während das für einen normal großen Menschen recht einfach erscheinen mag, ist die Welt für etwas Millimeter Körpergröße ein sehr gefährlicher Ort, übersät mit Umweltgefahren, tödlichen und hungrigen Raubtieren und einer Knappheit an Ressourcen, die für Pipsqueak-Menschen konzipiert sind. Versteh mich nicht falsch, die Geschichte hat noch mehr zu bieten, sie verwebt Unternehmensverschwörungen und zusätzliche Geheimnisse, aber zum größten Teil drehen sich die täglichen Aufgaben einfach ums Überleben.

Zu seiner Ehre verschwendet Grounded 2 nicht viel Zeit, als es losgeht. Es gibt kein zielloses Umherirren, während man versucht, die grundlegendsten und einfachsten Dinge wie Kleidung und einen Rucksack zu finden und herzustellen. Man beginnt mit einigen wenigen Gegenständen und baut dann mit herstellbaren oder verbesserbaren Ausrüstungsgegenständen und Gadgets darauf auf, sei es ein einfacher Speer, eine Rüstung aus Blättern oder das zuverlässige Omni-Werkzeug, eine Kombination aus Axt, Schaufel, Spaten und Schraubenschlüssel. In der Regel sind die gängigeren Gegenstände sehr einfach herzustellen, oft aus reichlich vorhandenen Ressourcen, und man kann viel bauen, ohne eine Werkbank zu benötigen. Wenn man jedoch über das Übliche hinausgehen und komplexere Gegenstände herstellen möchte, muss man eine Werkbank bauen und dann das Land nach selteneren und normalerweise gefährlicheren Ressourcen absuchen.

Hier findet der bekannte Survival-Loop statt, bei dem man stundenlang einfache Aufgaben erledigt und grundlegende Ressourcen sammelt, um seine Stärke und Kampfkraft ein wenig zu verbessern, damit man besser für alles gewappnet ist, was das Spiel einem entgegenwirft, wenn man sich weiter von den „sichereren" Zonen entfernt. Und glaubt mir, Grounded 2 hält sich nicht zurück. Während es schon ein Albtraum sein kann, gegen eine einfache Soldatenameise im Zweikampf anzutreten, machen Spinnen und Skorpione euer kleines Leben nur noch elender und anspruchsvoller.

Glücklicherweise geht es in Grounded 2 nicht nur darum, mit einem Streichholz zwischen den Zähnen wie ein kleiner Rambo ums Überleben zu kämpfen. Ein Großteil des Spiels dreht sich auch darum, die Gegenstände in der Welt zu lernen und zu erforschen, alles im Namen der verrückten Wissenschaft. Indem man Ressourcen zum Analysegerät bringt, kann man neue Rezepte und Handwerkstechniken erlernen, die man sowohl in die Praxis umsetzen als auch zur Steigerung seiner Intelligenz nutzen kann, um so im Level aufzusteigen und den Weg für noch mehr herstellbare Rezepte zu ebnen. Obwohl es sich um ein Early-Access-Spiel handelt, bietet Grounded 2 bereits unzählige Forschungsmöglichkeiten und neun Levels, die es zu erklimmen gilt. Das bedeutet, dass es jede Menge Gründe gibt, im Namen der Wissenschaft weiter voranzuschreiten.

Außerdem gibt es in diesem Spiel ein gewisses Maß an Intuition der Spieler, einen Designstil, bei dem man durch Übung und kritisches Denken lernt, vor allem, weil die Welt, in der Grounded 2 spielt, den meisten Menschen sehr vertraut ist. Wenn man nach Wasser suchen soll, versucht man nicht sofort, etwas wie in Dune: Awakening zu erschaffen, sondern schaut nach oben und sieht ein paar Tautropfen an Grashalmen hängen. Wenn man nach Eicheln sucht, kommt man sofort auf die Idee, dorthin zu gehen, wo Eicheln zu finden sind, nämlich irgendwo am Fuße einer Eiche. Es ist ein sehr intuitives Spiel, und das finde ich auf jeden Fall positiv.

Die Kombination aus Handwerk und Wissenschaft mit der Bausuite, mit der man seine eigenen Unterkünfte bauen und sich einen sicheren Ort in dieser ansonsten feindlichen Welt schaffen kann, ist ein System, das sehr intuitiv und einfach zu bedienen ist. Grounded 2 hat also schon in dieser frühen Phase viel zu bieten. Aber genau hier verliere ich auch ein wenig das Interesse an Grunded 2, denn abgesehen vom Weltdesign und der Prämisse spielt es sich in der Praxis wie fast jedes andere Survival-Spiel auf dem Markt. Und ja, das bedeutet, dass man manchmal feststeckt und gezwungen ist, zu viel Zeit mit langweiligen, sich wiederholenden Aufgaben zu verbringen, vielleicht sogar fast von vorne anfangen muss, wenn man einen Fehler macht oder sich zu viel vornimmt und bei der Erkundung stirbt. Angesichts der Vielzahl an Survival-Spielen, die heute erhältlich sind und sich meist unglaublich ähnlich sind, ist Grounded 2 weniger ein Muss als vielmehr eine weitere Option für eingefleischte Fans des Genres - zumindest in seiner aktuellen Form.

Alles in allem kommt mir Grounded 2 in der Praxis wie ein sehr traditionelles Survival-Spiel vor, auch wenn das intuitive Design und die unterhaltsame und einprägsame Welt als Highlights hervorstechen. Dies ist ein Spiel, das man zunächst einige Stunden lang lieben wird, an dem man dann aber nach und nach das Interesse verliert, es sei denn, man ist ein eingefleischter Survival-Fan, der dieses Genre lebt und atmet. Mach dir davon eine eigene Meinung, aber sei dir bewusst, dass Grounded 2 für ein Early-Access-Spiel bereits viel vollständiger wirkt als einige andere Titel aus jüngster Vergangenheit und auf dem Weg zur endgültigen Version 1.0 nur noch besser werden wird.