"[Grounded 1] wird es immer geben", sagt Obsidian

Obsidian möchte das ursprüngliche Grounded so lange am Leben erhalten, wie es noch Spieler gibt, die es erleben wollen. In der jüngsten Vergangenheit haben wir gesehen, wie große Spiele ignoriert oder sogar geschlossen wurden, um die Spieler zu ihrer glänzenderen Fortsetzung zu drängen, aber es scheint, dass Obsidian den Spielern nicht das bittersüße Gefühl vermitteln will, gezwungen zu sein, weiterzumachen.

Im Gespräch mit Eurogamer sprach Obsidian Executive Producer Marcus Morrigan über die Bewahrung von Spielen und das Überleben von Grounded 1. "Wir haben diese starke Leidenschaft, um sicherzustellen, dass unsere Spiele den Test der Zeit bestehen und im Laufe der Geschichte immer wieder aktualisiert werden", sagte er. "Wir haben den starken Wunsch, dafür zu sorgen, dass unsere Spiele erhalten bleiben."

"Werden wir Inhalte und diese Story-Erweiterungen für Grounded 1 machen? Nein, das ist die Fortsetzung von Grounded 2. Aber erst im April haben wir unser [Update] 1.4.7 auf Grounded 1 veröffentlicht, also gibt es eine Wartung und den Wunsch, dass dieses Spiel immer existieren wird. Also werden wir so weitermachen; es wird nirgendwo hingehen, wenn die Leute immer noch Grounded 1 spielen wollen."

Das ist nicht nur Quatsch von Obsidian, wie Morrigan Anfang des Jahres andeutete, als der Entwickler einen Überraschungspatch für Pillars of Eternity veröffentlichte, zehn Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung. Wenn es um Story-Inhalte, zusätzliche Funktionen und verbessertes Gameplay geht, ist Grounded 2 die richtige Anlaufstelle, aber wenn ihr eine Vorliebe für das Originalspiel habt, möchte Obsidian auch darauf eingehen.

Grounded 2 erscheint am 29. Juli im Early Access für Xbox und PC.