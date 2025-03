Größter Freizeitpark in Wales schließt nach rückläufigen Besucherzahlen dauerhaft

HQ

Der Oakwood Theme Park, der größte Freizeitpark von Wales, hat überraschend seine Pforten geschlossen. Es wird nicht in der Saison 2025 eröffnet, und wenn kein Wunder geschieht, wird es nie wieder öffnen. Oakwood in Pembrokeshire war die Heimat von sechs Achterbahnen, darunter die ikonische Holzachterbahn Megafobia, und war ein ikonischer Park in Wales, der seit 1987 Millionen von Besuchern anzog. Aber in letzter Zeit nicht genug.

In einer Erklärung verwiesen sie auf rückläufige Besucherzahlen, die weitere Investitionen nicht nachhaltig machten. "Wir sind uns bewusst, dass Oakwood seit Generationen ein beliebtes Reiseziel und ein Übergangsritus für viele junge Besucher ist. Aus diesem Grund empfinden wir ein solches Gefühl der Trauer", sagten sie.

Die Eigentümer des Aspro Parks, die 2008 - vier Jahre nach einem Unfall mit dem Tod eines Teenagers - 25 Millionen Pfund investierten, um den Park vor der Schließung zu retten, sagten, dass sie nicht länger in den Park investieren können, da es keine Garantien dafür gibt, dass der Park am Ende einen Gewinn abwirft. "In der gesamten Geschichte von Aspro haben wir noch nie einen Park oder eine Attraktion geschlossen", so Aspro Parks.

Es ist nicht bekannt, ob der Park abgerissen wird, aber es gibt auch wenig bis gar keine Hoffnung, dass der Park in den kommenden Jahren wieder eröffnet werden kann. Die Schließung hat Achterbahn-Enthusiasten in Wales und Großbritannien am Boden zerstört, und die Anwohner von Pembrokeshire haben die negativen Auswirkungen, die die Schließung des Freizeitparks auf die lokale Wirtschaft haben wird.

