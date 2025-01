Großes Update vom 3. Januar kommt zu Call of Duty: Black Ops 6

HQ

Treyarch läutet das neue Jahr mit einem großen Update für Call of Duty: Black Ops 6 ein, das am 3. Januar erscheinen soll. Das Studio hat zwar noch keine offiziellen Patchnotes veröffentlicht, aber in einem Beitrag auf X einen kurzen Überblick gegeben. Fans können sich auf neue Modi sowohl für den Mehrspielermodus als auch für Zombies, die Einführung des High Roller Wildcard, Buffs für das Elementarschwert in Zombies und Verbesserungen am Requisitenjagd-Modus freuen. Die Karte Citadelle des Morts wird ebenfalls Fehler behoben und die Berichte nach der Aktion werden verbessert.

In der Zwischenzeit können Black Ops 6-Spieler weiterhin das laufende Event "Doppel-EP" und "Doppelte Waffen-EP" genießen, das bis zur Veröffentlichung des Updates läuft. Angesichts der Spekulationen über die Rückkehr des Gun Game-Modus ist die Aufregung spürbar, da die Fans gespannt auf das Update warten.

Seid ihr gespannt auf die neuen Updates, die am 3. Januar erscheinen?