Großer Tag für F-Zero: F-Zero 99 erhält ein neues Update und zwei weitere GBA-Klassiker für NSO bestätigt

F-Zero bekommt endlich etwas Liebe, da Nintendo zwei gleichzeitige Ankündigungen gemacht hat. Zuerst bekommt F-Zero 99 heute ein großes kostenloses Update, Version 1.5.0, das fünf neue Strecken und ein einjähriges Jubiläumsevent hinzufügt.

Das zeitlich begrenzte Event bringt einige kostenlose Belohnungen nur für den Start des Spiels und 12 neue Belohnungen (Jubiläumsabzeichen, Hintergründe, Rahmen und Emotes), die ihr verdienen könnt, wenn ihr täglich mindestens einen Glücksrang schafft. Wenn Sie alle 12 sammeln, erhalten Sie einen Bonusaufkleber.

Auch die fünf neuen Strecken sind etwas Besonderes, da sie ursprünglich nur über das Super Famicom Satellaview auf dem BS F-ZERO GRAND PRIX vertrieben wurden (Mute City IV, Sand Storm I, Big Blue II, Sand Storm II, Silence II).

Zwei alte GBA F-Zero-Spiele erscheinen am 11. Oktober für Nintendo Switch Online

Später, am 11. Oktober, fügt Nintendo dem Nintendo Switch Online + Erweiterungspack zwei GBA-Titel hinzu. Dabei handelt es sich um F-Zero Climax und F-Zero: GP Legend, die beide von Suzak entwickelt wurden.

F-Zero: GP Legend startete 2003 in Japan und 2004 in Europa und Nordamerika und basierte auf der Anime-Serie. Aber F-Zero Climax, das 2004 in Japan auf den Markt kam, wurde nie lokalisiert. Dies wird das erste Mal sein, dass das Spiel offiziell außerhalb Japans erhältlich ist, 20 Jahre nach seiner Veröffentlichung.

Allerdings müssen sich diese beiden GBA-Klassiker noch etwas gedulden, da sie am 11. Oktober hinzugefügt werden, sodass sich die Spieler jetzt auf F-Zero 99 und das zeitlich begrenzte Jubiläumsevent konzentrieren können.