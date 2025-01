Großer Schock in Australien: Vorjahresfinalist OUT nach knapp fünf Stunden "Ich musste einfach so schlimm pinkeln, also habe ich versucht, es ziemlich schnell zu beenden", sagte Learner Tien nach seinem Sieg gegen Medvedev.

HQ Ein großer Schock in Melbourne! Daniil Medvedev, Finalist der letztjährigen Australian Open, der gegen Jannik Sinner verlor, ist bereits für die Ausgabe 2025 ausgeschieden! Die aktuelle Nummer 5 der Welt (2022 war er die Nummer 1) wurde nach einem epischen Match von 4 Stunden und 18 Minuten gegen die Nummer 121 der Weltrangliste, Learner Tien, rausgeworfen. Tien, erst 19 (Medvedev ist 28), geboren in Kalifornien als Sohn vietnamesischer Eltern, begann wie ein Moloch, gewann die ersten beiden Sätze mit 6:3, 7:6 (4) und hatte sogar einen Matchball... ehe Medvedev zurückkam und den dritten Satz im Tiebreak mit 6:7(8) gewann. Der Russe schien das zu tun, was Rafa Nadal vor drei Jahren, im Finale der Australian Open 2022, mit ihm gemacht hatte, als Nadal nach zwei Sätzen zurückkam und das Spiel gewann. Der vierte Satz war ein einfacher Sieg für Medvedev mit 1:6. Doch Tien sparte sich die Kräfte für einen fünften Satz auf, der in einen weiteren langen Tiebreak ging: 7:6 (10:7). "Ehrlich gesagt musste ich im vierten Satz einfach so pinkeln, also habe ich versucht, es ziemlich schnell zu beenden. Aber ich wollte auch mit dem fünften Aufschlag beginnen, also habe ich das Spiel beim Stand von 0:5 verworfen, und es hat alles geklappt", sagte Learner Tien. Seine Strategie zahlte sich aus, und die Zuschauer vor Ort konnten es nicht glauben. Medvedev scheidet nach zwei Runden aus, und auch Zheng Qinwen, ebenfalls die Nummer 5 der WTA-Weltrangliste, schied gestern aus. Australian Open