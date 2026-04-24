Großer Preis von Spanien: Zeiten und wie man die Rückkehr des Wettbewerbs nach einem Monat beobachten kann

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Die MotoGP wird an diesem Wochenende fast einen Monat nach dem Großen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas fortgesetzt, da der Grand Prix von Katar in Lusail auf November verschoben wurde, in der Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bis dahin vorbei sein würde. Marco Bezzecchi führt nach den ersten beiden Siegen des Jahres (und fünf Rennen in Folge) an, aber auch der Champion von 2024, Jorge Martín, ist gut gestartet und hofft, das Desaster von 2025 hinter sich zu lassen.

Und niemand kann Marc Márquez abschreiben, besonders nicht auf einer Strecke, in der er schon dreimal gewonnen hat... aber das letzte Mal war 2019. Es war sein Bruder Álex Márquez, der 2025 gewann. Wer wird bei der 40. Ausgabe des Großen Preises von Spanien in Jerez gewinnen?

Dies sind die Zeiten, zu denen Sie den Großen Preis von Spanien an diesem Wochenende verfolgen können:

Freitag, 24. April



Moto3 - FP1: 09:00 CEST, 09:35 BST



Moto2 - FP1: 09:50 CEST, 10:30 BST



MotoGP - FP1: 10:45 CEST, 11:30 BST



Samstag, 25. April



MotoGP – Qualifying 1: 10:10 CEST



MotoGP - Qualifying 2: 11:15 CEST



Moto3 - Qualifying 1: 12:45 CEST



Moto3 - Qualifying 2: 13:10



Moto2 - Qualifikation 1: 13:40



Moto2 - Qualifying 2: 14:04



MotoGP - Sprint: 15:00 CEST



Sonntag, 26. April



Moto3 - Grand Prix: 11:00 CEST, 10:00 BST



Moto2 – Grand Prix: 12:15 CEST, 11:15 BST



MotoGP - Grand Prix: 14:00 CEST, 13:00 BST



Wie man MotoGP live in Europa sieht:

Hier ist eine Liste der MotoGP-Kommentatoren, die man 2026 bei MotoGP verfolgen sollte:



Österreich: Sky, Servus TV



Balkanländer (Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro): Arena Sports



Baltische Länder: Estland, Litauen, Lettland: 3 Sport



Belgien: PlaySports, RTBF



Bulgarien: Max Sport



Kroatien: Sportklub



Zypern: Cyta Vision



Tschechien: Nova Sport6



Dänemark: 3 Sport



Finnland: Viaplay



Frankreich: Canal+



Deutschland: Sky, Red Bull, DF1



Griechenland: Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italien: Sky, Canala 8



Niederlande: Zigo Sport, NOS



Norwegen: Sport3



Polen: Polsat Sport



Portugal: Sport TV



Rumänien: Prima Sport 3



Spanien: DAZN



Schweden: Sport Motor



UK: TNT Sports



Nach Spanien findet die MotoGP in der Nähe weiter: Frankreich (Le Mans) vom 8. bis 10. Mai, Katalonien vom 15. bis 17. Mai und Italien gegen Mugello vom 29. bis 31. Mai.