Großer Preis von Spanien: Zeiten und wie man die Rückkehr des Wettbewerbs nach einem Monat beobachten kann
Die 40. Ausgabe des Großen Preises von Spanien in Jerez, eine Gelegenheit für Márquez, Bezzecchi nachzuholen?
Die MotoGP wird an diesem Wochenende fast einen Monat nach dem Großen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas fortgesetzt, da der Grand Prix von Katar in Lusail auf November verschoben wurde, in der Hoffnung, dass der Krieg im Nahen Osten bis dahin vorbei sein würde. Marco Bezzecchi führt nach den ersten beiden Siegen des Jahres (und fünf Rennen in Folge) an, aber auch der Champion von 2024, Jorge Martín, ist gut gestartet und hofft, das Desaster von 2025 hinter sich zu lassen.
Und niemand kann Marc Márquez abschreiben, besonders nicht auf einer Strecke, in der er schon dreimal gewonnen hat... aber das letzte Mal war 2019. Es war sein Bruder Álex Márquez, der 2025 gewann. Wer wird bei der 40. Ausgabe des Großen Preises von Spanien in Jerez gewinnen?
Dies sind die Zeiten, zu denen Sie den Großen Preis von Spanien an diesem Wochenende verfolgen können:
Freitag, 24. April
- Moto3 - FP1: 09:00 CEST, 09:35 BST
- Moto2 - FP1: 09:50 CEST, 10:30 BST
- MotoGP - FP1: 10:45 CEST, 11:30 BST
Samstag, 25. April
- MotoGP – Qualifying 1: 10:10 CEST
- MotoGP - Qualifying 2: 11:15 CEST
- Moto3 - Qualifying 1: 12:45 CEST
- Moto3 - Qualifying 2: 13:10
- Moto2 - Qualifikation 1: 13:40
- Moto2 - Qualifying 2: 14:04
- MotoGP - Sprint: 15:00 CEST
Sonntag, 26. April
- Moto3 - Grand Prix: 11:00 CEST, 10:00 BST
- Moto2 – Grand Prix: 12:15 CEST, 11:15 BST
- MotoGP - Grand Prix: 14:00 CEST, 13:00 BST
Wie man MotoGP live in Europa sieht:
Hier ist eine Liste der MotoGP-Kommentatoren, die man 2026 bei MotoGP verfolgen sollte:
- Österreich: Sky, Servus TV
- Balkanländer (Bosnien, Serbien, Mazedonien, Montenegro): Arena Sports
- Baltische Länder: Estland, Litauen, Lettland: 3 Sport
- Belgien: PlaySports, RTBF
- Bulgarien: Max Sport
- Kroatien: Sportklub
- Zypern: Cyta Vision
- Tschechien: Nova Sport6
- Dänemark: 3 Sport
- Finnland: Viaplay
- Frankreich: Canal+
- Deutschland: Sky, Red Bull, DF1
- Griechenland: Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italien: Sky, Canala 8
- Niederlande: Zigo Sport, NOS
- Norwegen: Sport3
- Polen: Polsat Sport
- Portugal: Sport TV
- Rumänien: Prima Sport 3
- Spanien: DAZN
- Schweden: Sport Motor
- UK: TNT Sports
Nach Spanien findet die MotoGP in der Nähe weiter: Frankreich (Le Mans) vom 8. bis 10. Mai, Katalonien vom 15. bis 17. Mai und Italien gegen Mugello vom 29. bis 31. Mai.