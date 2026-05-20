Großer Preis von Kanada: Wann ist das fünfte Formel-1-Rennen der Saison

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Die Formel 1 kehrt an diesem Wochenende zurück, zwei Wochen seit dem Großen Preis von Miami, bei dem der Italiener Andrea Kimi Antonelli seinen dritten Sieg einfuhr und 20 Punkte vor seinem Teamkollegen George Russell lag, den viele als Favoriten für den Titel in diesem Jahr ansehen, was den offensichtlichen Niedergang von McLarens Norris, Piastri und Red Bulls Verstappen bedeutete.

Die Saison kehrt nach Nordamerika zurück, was für Europa eine gute Nachricht ist, da die Rennen am Samstagnachmittag (17:00 BST, 18:00 CEST für das Sprintrennen am 23. Mai) und Sonntagabend (21:00 BST, 22:00 CEST für den Grand Prix am 24. Mai) stattfinden.

Zeiten beim Formel-1-Großen Preis von Kanada:

Donnerstag, 21. Mai



Pressekonferenz: 19:00 MESZ, 18:00 BST



Freitag, 22. Mai



Freies Training 1: 18:30 MESZ, 17:30 BST



Sprint-Qualifikation: 22:30 CEST, 21:00 BST



Samstag, 23. Mai



Sprintrennen: 18:00 MESZ, 17:00 BST



Qualifikation: 22:00 CEST, 21:00 BST



Sonntag, 24. Mai



Großer Preis von Kanada: 22:00 Uhr MESZ, 21:00 Uhr BST



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