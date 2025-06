Großer Preis von Italien: Zeiten und wie man zuschaut - kann Bagnaia in der MotoGP wieder aufsteigen?

HQ

Die MotoGP-Saison geht in ihren ersten Doppelrennen, mit zwei Grand Prix hintereinander, beginnend an diesem Wochenende in Mugello, Italien, und am nächsten Wochenende in den Niederlanden. Da Italien nach Spanien das Land mit den meisten MotoGP-Fahrern ist, wird dies wahrscheinlich eine der elektrisierendsten Atmosphären haben, da Pecco Bagnaia immer noch nicht aufgibt und vom Rest der Ducati-Fans angefeuert wird.

Bagnaia hat in den letzten drei Jahren in Mugello gewonnen, obwohl der Italiener mit 140 Punkten schon sehr weit von Alex Márquez (201 Punkte) und Marc Márquez (233 Punkte) entfernt ist.

Zeiten des GP von Italien in der MotoGP, Moto2 und Moto3

Samstag, 20. Juni



9:50 Uhr BST, 10:50 Uhr MESZ: MotoGP Qualifying 1



10:15 Uhr BST, 11:15 Uhr MESZ: MotoGP Qualifying 2



11:50 Uhr BST, 12:50 Uhr MESZ: Moto 3 Qualifying 1



12:15 Uhr BST, 13:15 Uhr MESZ: Moto 3 Qualifying 2



12:45 Uhr BST, 13:45 Uhr MESZ: Moto 2 Qualifying 1



13:10 Uhr BST, 14:10 Uhr MESZ: Moto 2 Qualifying 1



14:00 Uhr BST, 15:00 Uhr MESZ: Moto GP Sprint (11 Runden)



Sonntag, 21. Juni



10:00 Uhr BST, 11:00 Uhr MESZ: Moto3-Rennen (17 Runden)



11:15 Uhr BST, 12:15 Uhr MESZ: Moto2-Rennen (19 Runden)



13:00 Uhr BST, 14:00 Uhr MESZ: MotoGP Grand Prix (23 Runden)



So sieht man die MotoGP live

Der GP von Italien, wie auch die gesamte MotoGP, kann je nach Land in einer Vielzahl von Kanälen gesehen werden. In Italien kann man es über Sky, aber auch über Canale 8 sehen, und in Großbritannien kann man es auf TNT Sports und Quest sehen. In Spanien ist es nur über den kostenpflichtigen Kanal DAZN. Die vollständige Liste kann man hier finden.