Große Videokritik zu Call of Duty: Modern Warfare online

Morgen erscheint das neue Call of Duty und Infinity Ward ist dafür verantwortlich. Ob sie mit der Rückkehr des Modern-Warfare-Zweigs zu alten Höhen emporsteigen können oder doch nur wieder auf der Stelle treten, das verraten wir euch in unserem großen Test, den ihr ab sofort an dieser Stelle im Detail nachlesen oder euch unten in gekürzter Form als Video anschauen könnt.

Unserem Tester Andreas hat vor allem die Kampagne gefallen, die für ihn trotz schlechtem Finale eine befriedigende Erfahrung gewesen zu sein scheint. Im klassischen Multiplayer hat sich derweil wenig getan, es ist immer noch die klassische Schießbude. Gunfight und Ground Wars machen auch nicht alles richtig, reihen sich dem intensiven Gameplay, das sich die Fans wünschen, aber gut unter. Spec-Ops findet unser Tester Andreas super hart, aber das muss für euch ja gar kein Kriterium sein. Ansonsten hat es uns vor allem die audiovisuelle Präsentation angetan. Call of Duty: Modern Warfare sieht schick aus und hört sich fantastisch an und ist ansonsten noch das gleiche CoD, das die Spieler lieben und hassen.