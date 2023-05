Große Unternehmen hielten die "E3 für selbstverständlich", sagt der CEO von Take-Two

HQ

Der CEO von Take-Two, Strauss Zelnick, hat einige der größeren Spieleunternehmen kritisiert und erklärt, dass sie die Bedeutung der E3 nicht erkannt und sie stattdessen für selbstverständlich gehalten haben.

Im Gespräch mit GamesIndustry.biz sagte Zelnick: "Ich denke, einige der großen Akteure in der Branche haben die E3 eine Zeit lang als selbstverständlich angesehen und beschlossen, sich von der Messe zurückzuziehen, aber immer noch zur gleichen Zeit und am selben Ort im Werbegeschäft tätig zu sein, und ich denke, das ist problematisch. Ich denke, man muss entweder die Show unterstützen, oder es wird keine Show geben."

Es ist nicht klar, auf welche großen Unternehmen sich Zelnick bezieht, aber im Laufe der Jahre haben wir gesehen, wie große Namen der Gaming-Branche neben der E3 wie Nintendo, Sony und EA aufgetreten sind. Zu Beginn seines Interviews sprach Zelnick auch über die Bedeutung der E3 und was die Show für Videospielunternehmen so nützlich machte.

"[Take Two] war schon immer ein Unterstützer der E3 und ich denke, es hat einen großartigen Zweck erfüllt, als Show für die Medien, als Show für Investoren, als Show für Vertriebspartner und Verbraucher, die sich für das Geschäft begeistern, 'Prosumer', wenn man so will. Das hat für uns einen großen Zweck erfüllt."

