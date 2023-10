Große Umwälzungen im Xbox-Team, da Sarah Bond eine große Beförderung erhält

HQ

Mit dem Beitritt von Activision Blizzard zu Microsofts Gaming-Bemühungen hat sich die Kapazität mehr als verdoppelt, eine große Marke wie Call of Duty hat ihre eigenen speziellen Anforderungen und Smartphone-Spiele sind plötzlich etwas, worin sie wirklich erfolgreich sind.

Infolgedessen hat Phil Spencer nun einige ziemlich große Umwälzungen für Microsoft-Spiele präsentiert. Spencer bleibt als CEO von Microsoft Gaming an der Spitze und hat Sarah Bond zur neuen Leiterin der Xbox (sowohl Software als auch Hardware) befördert. In Bezug auf Bond schreibt Spencer:

"Um die Plattform von heute zu managen und die Plattform von morgen aufzubauen, bringen wir die Teams zusammen, die dies möglich machen. Sarah Bond wird dieses Team als President of Xbox leiten und die Bereiche Devices, Player & Creator Experiences, Platform Engineering, Strategie, Business Planning, Data & Analytics und Business Development zusammenbringen."

Eine weitere große Änderung ist, dass Bethesda näher an die Xbox herangeführt wird, damit sie mehr zusammenarbeiten und Ressourcen teilen können. Eine vernünftige Vermutung ist, dass Spencer keine weitere Redfall-Situation will, und Matt Booty wird zum President of Game Content and Studios befördert, um sowohl ZeniMax (wo Jamie Leder verantwortlich bleibt) als auch Xbox zu beaufsichtigen.

So wird die Führung von Microsoft Gaming von nun an aussehen (der Chef von Activision Blizzard, Bobby Kotick, wird am 1. Januar 2024 gehen):

Sarah Bond antwortete auf ihre neue Rolle als Xbox-Chefin auf X und erhielt tonnenweise Antworten und Glückwünsche von Branchenveteranen wie Tim Sweeney (Epic-Chef), Shawn Layden (ehemaliger PlayStation-Chef) und Shuhei Yoshida (PlayStation-Veteran). Was hältst du von Sarah Bond als neuer Xbox-Chefin?