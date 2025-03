Große Überraschung: On Your Tail bestätigt, dass die Nintendo Switch-Version jetzt verfügbar ist!

HQ

Es kann nie genug Spiele mit pelzigen Charakteren geben, zumindest nicht in der Indie-Szene, und beim heutigen Humble Games Showcase gab es ein paar Geschichten. Die beste Überraschung des Nachmittags kam jedoch von den bereits angekündigten On Your Tail, die einen neuen Trailer veröffentlichten.

Wir hatten erwartet, noch ein paar Szenen aus diesem entspannten Abenteuerspiel zu sehen, in dem du ein anthropomorphes Tier steuerst, das letzten Oktober auf dem PC über Steam veröffentlicht wurde. Auf Nintendo Switch wurde die Veröffentlichung ebenfalls bestätigt, aber nicht das Datum, das ursprünglich ebenfalls im Jahr 2024 sein sollte. Nun, es stellt sich heraus, dass das Veröffentlichungsdatum ist.... Heute! Du kannst jetzt in den Nintendo eShop gehen und das komplette On Your Tail -Abenteuer auf deiner Nintendo-Konsole erleben. Und wenn Sie nicht wissen, ob dies etwas für Sie ist, steht Ihnen auch eine Demo zur Verfügung, damit Sie sich entscheiden können.

Und wenn Sie bis jetzt noch nichts von On Your Tail gehört haben, haben wir unten den aktuellen Launch-Trailer für Sie.