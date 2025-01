Große Spielestudios schließen wegen Bränden in LA

HQ

Während die tödlichen Brände weiterhin über Los Angeles hinwegfegen, Häuser zerstören und sogar Leben kosten, wurde ein Großteil der Stadt praktisch geschlossen, damit so viele Menschen wie möglich Schutz suchen können. Dazu gehören auch große Spielestudios, die gezwungen waren, ihre Büros vorerst zu schließen.

"Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter haben für uns oberste Priorität", sagte ein Sprecher von Activision Blizzard gegenüber PC Gamer. "Wir beobachten die Situation aktiv, da sie sich schnell entwickelt. Wir haben uns mit den Mitarbeitern in den betroffenen Gebieten in Verbindung gesetzt, um ihre Sicherheit zu bestätigen und Ressourcen bereitzustellen."

"Ich sitze an meinem Schreibtisch in Burbank, der direkt neben einem Balkon liegt, und der Wind draußen hört sich an, als wäre man in der Nähe des Ozeans und hört Wellen, die gegen den Strand schlagen", schrieb Nick Folkman, Senior Writer von Insomniac Games, über Bluesky.

Der CEO von Riot Games, Dylan Jadeja, sagte auf LinkedIn, dass "nichts gesagt werden kann, um den Schmerz und das Leid wirklich anzuerkennen, das wir in den Gemeinschaften erleben, die so viele von uns ihr Zuhause nennen."

Mit unberechenbaren Winden von bis zu 100 Meilen pro Stunde haben sich die Brände über ganz LA ausgebreitet und vernichten Zehntausende Hektar Land. Es ist keine Überraschung, dass die Studios vorerst ihre Türen schließen, da wichtigere Dinge auf dem Spiel stehen.