Große politische Parteien weigern sich, bei der Nachwahl in Clacton einen Kandidaten gegen Nigel Farage aufzustellen

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Nachdem Nigel Farage gestern seinen Rücktritt als Abgeordneter angekündigt hatte, gab der Reform-UK-Vorsitzende bekannt, dass er bei der bevorstehenden Nachwahl kandidieren werde, die durch seinen Rücktritt verursacht wurde. Es wird behauptet, dass Farage diesen Schritt unternommen hat, um potenziell strafrechtliche Anklagen zu vermeiden, die gegen ihn erhoben werden könnten, weil er eine 5-Millionen-Pfund-Spende eines Krypto-Milliardärs angenommen hat. Farage selbst behauptet, die Nachwahl werde als Mittel dienen, "zwei Finger zu zeigen" an das, was er "das Establishment" nennt.

Laut BBC hat das, was Farage wahrscheinlich als "das Establishment" bezeichnen würde, sich weigert, sich bei der bevorstehenden Nachwahl in Clacton gegen ihn zu stellen. Labour, die Liberal Democrats, die Green Party, Restore Britain und die Konservativen haben sich alle geweigert, einen Kandidaten aufzustellen. Farages Sitz in Clacton gilt als einer der sichersten für Reform, aber es scheint, als würden die anderen Parteien nicht kandidieren – nicht aus Angst vor einer Niederlage, sondern aus Weigerung, das anzuerkennen, was Außenministerin Yvette Cooper einen "politischen Wutanfall" nennt.

Farages Rückkehr als Clacton-Abgeordneter bleibt jedoch nicht unangefochten, denn Graf Binface – ein selbsternannter "unabhängiger Weltraumkrieger" – wird sich gegen den Anführer von Reform stellen. Obwohl es höchst unwahrscheinlich ist, dass Binface die Nachwahl gewinnt, wurde darauf hingewiesen, dass Farage bei seinem ersten Sitz als Abgeordneter nur 46 % der Clacton-Stimmen erreichte. Mit einer Opposition, die ungeteilt wäre, da es sonst niemanden zum Wählen gibt, könnte es sein, dass wir bei der Nachwahl in Clacton eine Überraschung erleben. Eine unwahrscheinliche, aber höchst unterhaltsame Möglichkeit.