"Große Neuigkeiten zur Zukunft von Destiny" angekündigt

Über den offiziellen Twitter-Kanal von Destiny 2 wurde gerade ein Teaserbild veröffentlicht, auf dem von einem Destiny-2-Showcase am 24. August die Rede ist. Garniert wird das Bild mit den Worten "Stellt Euch der Wahrheit". Eine Pressemeldung, die uns kurze Zeit später erreichte, verspricht für besagtes Datum "große Neuigkeiten zur Zukunft von Destiny". Was auch immer auf uns zukommt, wir werden Euch auf dem Laufenden halten!

Außerdem weist die Pressemitteilung auf den heutigen "Bungie Day" hin, der die Grundlage für mehrere Aktionen bildet, die im Laufe der Woche für die Community geplant sind. Alle Details findet Ihr auf der Bungie-Seite.

Last but not least sei erwähnt, dass heute das Gratis-Event "Sonnenwende der Helden" in Destiny 2 gestartet ist. Bis zum dritten August erhaltet Ihr hier die Gelegenheit, Euren Loot-Bestand auszubauen.