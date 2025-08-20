Größe ist wichtig, und die Afrikaner wollen, dass die Welt ihre wahre Größe sieht

HQ

Die neuesten Nachrichten über Afrika . Die Afrikanische Union hat sich einer Bewegung angeschlossen, die globale Institutionen dazu drängt, die jahrhundertealte Mercator-Projektion aufzugeben, die lange dafür kritisiert wurde, die Größe Europas und Nordamerikas zu übertreiben und Afrika zu verkleinern.

"Es mag den Anschein haben, dass es nur eine Karte ist, aber in Wirklichkeit ist es das nicht", sagte Selma Malika Haddadi, die stellvertretende Vorsitzende des Exekutivorgans der Afrikanischen Union, diese Woche in einem Interview. Die Mercator-Karte erzeuge die irreführende Wahrnehmung, dass Afrika "marginal" sei, sagte sie.

Aktivisten argumentieren, dass die Equal Earth-Karte von 2018 eine gerechtere Darstellung bietet und das Gleichgewicht der Wahrnehmung der Welt wiederherstellt. Für sie ist es nicht nur eine Frage der Geografie, sondern auch der Würde, denn Landkarten prägen Narrative in Bildung, Politik und Kultur.

In einer Petition fordert die Kampagne auch die Vereinten Nationen und die BBC auf, die Equal Earth-Karte zu verabschieden, um "einen neuen Standard zu setzen und andere zu ermutigen, diesem Beispiel zu folgen und sicherzustellen, dass Afrika als entscheidender Motor des globalen Wachstums und der Entwicklung korrekt dargestellt wird".

