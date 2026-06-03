Großbritanniens erste Möbelfarm lässt Bäume zu Stühlen wachsen

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Auf einer Farm in England wächst etwas viel Ungewöhnlicheres als Obst und Gemüse. Dort entwickeln Alice und Gavin Munro seit fast zwei Jahrzehnten das, was sie als Großbritanniens erste Möbelfarm beschreiben, auf der lebende Bäume zu fertigen Stühlen geformt werden.

Wenig überraschend ist es ein langsamer und schwieriger Prozess, bei dem die jungen Bäume entlang von Metallrahmen wachsen und durch Veredelung und Schnitt allmählich die gewünschte Form annehmen. Ein fertiger Stuhl kann zwischen sechs und neun Jahren dauern, und sobald er als fertig gilt, wird die "Möbel" geerntet und etwa ein Jahr lang trocknen lassen.

Das Paar hat mit verschiedenen Baumarten experimentiert, darunter Weide, Eiche, Esche, Kirsche und Buche. Das Ergebnis sind einzigartige Möbel, die sowohl als funktionale Stücke als auch als Kunstwerke verkauft werden. Neben Stühlen haben sie auch Tische, Lampen und andere Inneneinrichtungselemente entwickelt.

Das Paar, das das Unternehmen derzeit leitet, versucht nun, seine Methoden mit mehr Menschen zu teilen und sie zu ermutigen, ihre eigenen Möbel zu züchten.