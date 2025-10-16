Großbritanniens "abgelegenster Pub" sagt Halloween-Party mit Harry-Potter-Thema nach Gegenreaktion ab

HQ

The Old Forge, ein gemeindegeführter Pub in Inverie auf der schottischen Halbinsel Knoydart, der als der abgelegenste Pub Großbritanniens bekannt ist, hat sein geplantes Halloween-Dinner zum Thema Harry Potter abgesagt, nachdem es online Gegenreaktionen erhalten hatte.

Die Veranstaltung, die als "faszinierende Nacht" voller Zaubererspaß mit thematischem Essen und Butterbier beworben wurde, wurde abgesagt, nachdem das Personal des Veranstaltungsortes sagte, dass es wegen der Wahl des Themas "unangemessene Trauer" erhalten habe.

In einer Erklärung sagte die Geschäftsführung, dass es die Absicht gewesen sei, einen unbeschwerten Abend zu schaffen, aber die Verbindung zu Harry-Potter-Autorin JK Rowling, die für ihre genderkritischen Ansichten bekannt ist, habe sich als spaltend erwiesen.

"Wir dachten, es wäre klar, wie wir über die Rechte aller denken, insbesondere angesichts unserer jüngsten Unterstützung von Knoydart Pride", schrieb das Team. Sie wiesen auch darauf hin, dass für die Nacht eine Wohltätigkeitssammlung für Trans-Jugendliche geplant war.

Die Alte Schmiede stellte klar, dass weiterhin eine Halloween-Party für Kinder stattfinden wird, wobei alle anderen Gottesdienste wie gewohnt ablaufen. Der Pub forderte die Gemeinde auf, "freundlich und respektvoll" gegenüber ihren Mitarbeitern zu bleiben.

The Old Forge befindet sich an einem der abgelegensten Orte Großbritanniens und kann nur durch eine 18-Meilen-Wanderung oder eine sieben Meilen lange Bootsfahrt erreicht werden. Der Veranstaltungsort ist seit langem ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Gemeinschaftsgeist, Qualitäten, die er nun inmitten der Kontroverse erneut in Anspruch nimmt.

