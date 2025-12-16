Großbritannien wird wieder dem Erasmus-Studentenaustauschprogramm der EU beitreten

HQ

Das Vereinigte Königreich soll laut Quellen (laut The Guardian) wieder dem Erasmus-Studentenaustauschprogramm der Europäischen Union beitreten, das britischen Studierenden ab Januar 2027 erneut ermöglicht, in ganz Europa zu studieren, auszubilden und zu arbeiten.

Es wird erwartet, dass am Mittwoch eine Vereinbarung bekannt gegeben wird, als Teil der Bemühungen der Regierung, die Beziehungen zu Brüssel neu zu gestalten. Im Rahmen des Abkommens würden britische Studierende an Universitätsaustausch- und Berufsausbildungspraktika in der gesamten EU im Rahmen des Erasmus-Plus-Programms teilnehmen.

Das Vereinigte Königreich verließ Erasmus nach dem Brexit

EU-Studierende, die im Rahmen von Erasmus im Vereinigten Königreich studieren, würden die Inlandsstudiengebühren zahlen, die auf 9.535 Pfund pro Jahr begrenzt sind, während britische Studierende weiterhin während ihres Auslandsaufenthalts die Heimgebühren zahlen und für Zuschüsse zur Deckung der Lebenshaltungskosten berechtigt wären.

Das Vereinigte Königreich verließ Erasmus nach dem Brexit, aber die aktuelle Regierung nahm die Verhandlungen Anfang dieses Jahres wieder auf. Der Wiedereintritt in das Programm war eine zentrale EU-Forderung in umfassenderen Gesprächen, die darauf abzielen, die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU zu verbessern. Dies ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte, also bleiben Sie dran für mehr.