Großbritannien weist Apple an, verschlüsselte Cloud-Daten freizuschalten Die britische Regierung stellt Apples Haltung zum Datenschutz in Frage und fordert den Zugang zu verschlüsseltem Material, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit aufwirft.

HQ In einer neuen Anfrage hat die britische Regierung Apple aufgefordert, Zugriff auf die verschlüsselten Daten der Nutzer zu gewähren, die in seinem Cloud-Dienst gespeichert sind, eine Forderung, die Bedenken hinsichtlich der Datenschutzrechte ausgelöst hat. Das Innenministerium hat eine "technische Fähigkeitsmitteilung" im Rahmen des Investigatory Powers Act herausgegeben, in der Apple aufgefordert wird, eine Hintertür zu schaffen, die es den Behörden ermöglicht, auf vollständig verschlüsseltes Material von Nutzern weltweit zuzugreifen. Dies stellt eine erhebliche Herausforderung für Apples Engagement für den Datenschutz dar, den es als "grundlegendes Menschenrecht" betrachtet. Die Anfrage zielt auf den Advanced Data Protection Service von Apple ab, der eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verwendet und sogar Apple daran hindert, die Daten zu entschlüsseln. Diese weitreichende Forderung, die weltweit gilt, hat die Alarmglocken schrillen lassen, insbesondere im Zusammenhang mit internationalen Abkommen über den Datenaustausch wie dem zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Experten zufolge könnte dies einen großen Konflikt über Datenschutzrechte auslösen, der sich auf die globalen Aktivitäten von Apple auswirken könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie Apple auf diese beispiellose Anfrage reagieren wird. Shutterstock