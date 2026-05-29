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Wir haben unzählige Drohnen und sogar Raketen gesehen, die unbeabsichtigt aus dem ukrainischen Luftraum abdriften und ein offizielles NATO-Land getroffen haben, und jetzt ist es wieder passiert.

Wie SKY News berichten kann, haben rumänische Beamte bestätigt, dass eine russische Drohne einen Wohnblock im Land getroffen hat, obwohl ihr Ziel mit ziemlicher Sicherheit ein Ukrainer war. Die gleichen Beamten nennen dies eine "schwere Eskalation".

Und das ist noch nicht alles, denn offenbar trafen weitere Drohnen gleichzeitig ein türkisches Handelsschiff im Schwarzen Meer. Das Schiff hatte offenbar Odessa verlassen und segelte unter Vanatu-Flagge, als zwei oder mehr Drohnen angriffen, was Rauch aus dem Schiff führte.

Die britische Außenministerin Yvette Cooper hat reagiert und verurteilt Russlands Handlungen.

"Das ist extrem gefährlich und leichtsinnig. "Das Vereinigte Königreich verurteilt diese schwere Eskalation, die Leben gefährdet", sagt sie.