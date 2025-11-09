Großbritannien unterstützt Belgien gemeinsam mit Frankreich und Deutschland bei der Bekämpfung von Drohnenangriffen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Großbritannien Verteidigungsexperten und Ausrüstung nach Belgien entsandt hat, nachdem es eine Woche lang zu störenden Drohnenaktivitäten gekommen war , die die Flughäfen in Brüssel, Charleroi und Lüttich dazu zwangen, Flüge einzustellen und Bedenken hinsichtlich der Sicherheit kritischer Infrastrukturen aufkommen ließen.

Dies folgt auf ähnliche Einsätze aus Frankreich und Deutschland. Der belgische Verteidigungsminister Theo Francken dankte London für seine Unterstützung und sagte, die zusätzlichen Teams würden die nationalen Bemühungen zum Schutz des Luftraums um Flughäfen, Häfen und Militärstandorte verstärken.

Zunehmende Drohnenaktivität im belgischen Luftraum

Letzte Woche wurden nicht identifizierte Drohnen über den Flughäfen Brüssel, Charleroi und Lüttich gesichtet, die Flüge am Boden hielten oder umleiteten, während andere Drohnen den Hafen von Antwerpen und mehrere militärische Einrichtungen überflogen.

Die belgischen Geheimdienste gehen davon aus, dass die Übergriffe Teil eines breiteren Musters hybrider Einmischung sind, obwohl die Regierung es vermieden hat, Russland direkt zu nennen. Francken sagte lediglich, Moskau bleibe "ein plausibler Verdächtiger".

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius deutete an, dass die Vorfälle mit den laufenden EU-Diskussionen über die Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte (von denen viele im belgischen Euroclear aufbewahrt werden) zur Unterstützung der ukrainischen Verteidigung in Verbindung stehen könnten, während Moskau alle Vorwürfe zurückwies.

Das belgische Nationale Luftsicherheitszentrum wird voraussichtlich bis zum 1. Januar 2026 voll funktionsfähig sein, aber die Behörden haben die Partner um sofortige Hilfe gebeten, da die Drohnenaktivitäten in ganz Europa weiter eskalieren.