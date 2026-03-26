Großbritannien und Türkei unterzeichnen ein milliardenschweres Luftverteidigungsabkommen

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Das Vereinigte Königreich und die Türkei haben ein milliardenschweres Verteidigungsabkommen unterzeichnet, um Ausbildung und Unterstützung im Rahmen ihres Eurofighter Typhoon-Deals auszuweiten.

Der Vertrag baut auf einer 8-Milliarden-Pfund-Vereinbarung auf, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, und sieht vor, dass türkische Piloten und Bodenpersonal im Vereinigten Königreich ausgebildet werden, während Ankara sich auf den Betrieb der Jets vorbereitet.

Das Abkommen wurde in London vom britischen Verteidigungsminister John Healey und dem türkischen Verteidigungsminister Yaşar Güler unterzeichnet.

Große Verteidigungsunternehmen wie BAE Systems, Leonardo und Rolls-Royce werden Ausrüstung und Ausbildungsunterstützung beitragen.

London erklärte, das Abkommen markiere die nächste Phase der Integration der Türkei in das Eurofighter-Programm und stärkt die Luftfähigkeiten der NATO auf der östlichen Flanke.